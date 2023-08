Garcia non intende perdere Zanoli: "Ho bisogno di tutti, anche di lui"

Molto chiacchierato in queste ore per un'offerta dello Sporting Lisbona, Alessandro Zanoli dovrebbe però continuare in maglia azzurra.

Molto chiacchierato in queste ore per un'offerta dello Sporting Lisbona, Alessandro Zanoli dovrebbe però continuare in maglia azzurra. Ne ha parlato anche Rudi Garcia, in conferenza stampa, nell'ambito di una domanda su Di Lorenzo.

Di Lorenzo è imprescindibile di questa squadra? "Sappiamo quanto è forte e importante per noi ma non è che tutti potranno fare 55 partite. Ho bisogno di tutti, anche di Zanoli. Per adesso giocheremo dopo otto giorni e quindi abbiamo tempo di recuperare ma poi inizierà la maratona tra Nazionali e Champions League".