Gasperini piace da sempre ad ADL: nel 2011 già firmò per il Napoli

Tra le passioni di De Laurentiis, in caso di addio di Spalletti, c’è stato anche Gian Piero Gasperini, al quale fece un contratto (nel 2011)

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Tra le passioni di De Laurentiis, in caso di addio di Spalletti, c’è stato anche Gian Piero Gasperini, al quale fece un contratto (nel 2011) che rimase nel cassetto per il dietrofront di Mazzarri. La chiacchierata a Torino, casa del Gasp, in quel maggio rovente come questo, appassionò Aurelio De Laurentiis, gli aprì un mondo sulla difesa a tre e finì per abbattere i pregiudizi di quel tempo su un sistema che gli piaceva poco, quasi niente. Il resto è venuto dopo con l’Atalanta. Lo ricorda il Corriere dello Sport.