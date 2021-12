Gatti, anche l'Atalanta sul difensore che piace al Napoli

Il colpo l'Atalanta l'ha già piazzato, dal Sassuolo arriva Jeremie Boga. Adesso, come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è trovare un difensore per rimpiazzare Lovato, passato al Cagliari. Gatti del Frosinone e Viti dell'Empoli sono i profili giovani che piacciono alla Dea. Più complicato invece arrivare a John Lucumì, colombiano del Genk già cercato in estate. Ricordiamo che Gatti è da tempo tra i profili seguiti anche dal Napoli.