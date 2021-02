Gattuso al Monza la prossima stagione? Il club smentisce contatti con Rino

Il futuro di Rino Gattuso al Napoli è appeso a un filo. Le strade fra tecnico e club a fine anno, se non addirittura prima, si divideranno quasi certamente tanto che per l’ex centrocampista non mancano le voci che lo vogliono su un’altra panchina nella prossima stagione. Nelle ultime ore si sono diffuse alcune voci di un possibile contatto fra il Monza e lo stesso Gattuso in vista della prossima stagione quando i brianzoli sperano di poter partecipare al loro primo campionato di Serie A.

SMENTITA - Voci alimentate dal rapporto di amicizia e stima che lega Silvio Berlusconi e Adriano Galliani all'ex Campione del Mondo che hanno avuto prima come calciatore e poi come allenatore al Milan. Voci che però non trovano conferma in casa brianzola, anzi tutt'altro: la società infatti ha smentito che vi siano stati colloqui con Gattuso in vista della prossima stagione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.