Gattuso al Napoli? Il club dedicato all'allenatore: "Sarebbe il top, lo meriterebbe"

In queste ore a Napoli non si fa altro che parlare della possibilità che Gennaro Gattuso possa sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra. Nel caso succedesse i fan del Club Milan Gennaro Gattuso di Corigliano Calabro, città natale del tecnico calabrese, ne sarebbero felicissimi. “Sarebbe per noi un modo per averlo più vicino – dice Tino Marino, presidente del club, a gonfialarete.com – sappiamo che Rino ha avuto contatti con parecchi club. E’ stato in giro per aggiornarsi. Siamo venuti anche a conoscenza di un suo viaggio in Russia. Aspetta il progetto giusto per ripartire. Gattuso è la prima scelta di chi ha bisogno di cambiare allenatore”. Il Napoli potrebbe far parte di questa categoria. “Saremmo felici di vedere Gattuso sulla panchina del Napoli – dice Tino Marino – qui a Corigliano o meglio Schiavonea, in estate ci sono tanti tifosi azzurri. Siamo molto legati al Napoli, anche se il nostro cuore batte per il Milan”. Due anni fa i fan di Gattuso fecero bingo. “Vederlo sulla panchina del Milan per noi era il massimo – dice Marino – avrebbe meritato di continuare a guidare i rossoneri. D’altra parte in Champions non ci è andato soltanto per un punto”. Nel caso venisse contattato dal Napoli, Gattuso verrebbe chiamato a sostituire in azzurro Carlo Ancelotti, suo amico e maestro. “Rino è un uomo di sani principi – afferma Marino – però non avrebbe problemi a prendere il posto di Ancelotti. Un conto è l’amicizia, un altro è la vita professionale. Per l’affetto che proviamo per Gattuso, speriamo di rivederlo in pista a Napoli, piuttosto che a Firenze. La piazza azzurra è il top”.