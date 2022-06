Gattuso al Valencia e il club spagnolo già si muove sul mercato: piace Bakayoko

Dopo l’accordo con Gennaro Gattuso al Valencia è tempo di programmare il mercato. Lavori in corso per il centrocampista ex Napoli

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dopo l’accordo con Gennaro Gattuso al Valencia è tempo di programmare il mercato. Lavori in corso per il centrocampista ex Napoli, oggi al Milan ma di proprietà del Chelsea (dove farà ritorno), Tiémoué Bakayoko. Il calciatore è gia stato allenato da Gattuso. Ed è più di un’idea. Il Valencia si muove sul mercato. E nel mirino c’è Bakayoko. Lo scrive Tuttomercatoweb.