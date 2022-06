Gattuso firma col Valencia e ha messo nel mirino tre calciatori del Napoli

Sirene spagnole per Zielinski e Mertens, calciatori del Napoli il cui futuro al momento è in bilico e sospeso, soprattutto per l'attaccante belga

TuttoNapoli.net © foto di Image Sport Sirene spagnole per Zielinski e Mertens, calciatori del Napoli il cui futuro al momento è in bilico e sospeso, soprattutto per l'attaccante belga: il Valencia, con l'arrivo di Gattuso, potrebbe bussare alla corte del Napoli. Sono tre i pupilli di Rino: Mertens, Zielinski e Demme. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino.