Gattuso ha chiesto un altro '9' ad ADL: il Napoli valuta tre nomi altisonanti su tutti

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul Napoli del futuro che si prospetta pronto per essere rivoluzionato. Gennaro Gattuso ha chiesto un grande attaccante per la prossima stagione: il nome di Luka Jovic del Real Madrid è caldo ma c'è anche Mauro Icardi dell'Inter, ora in prestito al Paris Saint-Germain. Il primo nome, però, è Ciro Immobile della Lazio.