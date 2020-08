Gattuso, il rinnovo non è impellente: ha fatto un'altra richiesta ad ADL

Rino Gattuso riparte con la prima stagione completa alla guida del Napoli. Secondo La Repubblica, però, il rinnovo non è una priorità. Si tratta più di forma che di sostanza, tra l'allenatore azzurro e Aurelio De Laurentiis negli ultimi giorni si è rafforzato il rapporto. Ringhio non vuole un ingaggio alto, preferisce che gli sia promessa una squadra competitiva. Per il resto poi si vedrà.