Gattuso, pronta un'altra avventura all'estero: l'ex azzurro va in Francia

È durata meno di un anno l'avventura di Laurent Blanc sulla panchina del Lione. Dopo i buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione, quando sostituì Peter Bosz, l'ex difensore non è riuscito a fare lo stesso (appena un punto in quattro giornate di Ligue 1) in un inizio di campionato reso complicatissimo anche dal mercato, che ha sottratto alla rosa elementi di spessore.

Si è arrivati così alla risoluzione del contratto, appena comunicata dal club francese sui canali ufficiali. Blanc ha guidato la squadra in 37 partite totali, ottenendo 18 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Al suo posto dovrebbe arrivare Gennaro Gattuso, l'affare secondo Sky Sport è in dirittura d'arrivo.