Gattuso scartato dai Rangers: non sarà lui il successore di Gerrard

I Glasgow Rangers sono alla ricerca del sostituto di Steven Gerrard, manager che ha lasciato il club in questi giorni per diventare il nuovo allenatore dell'Aston Villa. Nelle ultime ore - riporta Skysports - contatti positivi con l'entourage dell'olandese Giovanni van Bronckhorst.

GATTUSO SCARTATO

Il club campione di Scozia è in queste ore in una fase di valutazione, non ha ancora sciolto le riserve e probabilmente contatterà anche altri tecnici. Ma tra questi - si legge - non rientreranno Derek McInnes e Gennaro Gattuso, opzioni già scartate dal club di Ibrox.