Gattuso sconsigliato al presidente del Lione: scelto un altro italiano per il dopo Blanc

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Lione. Manca solo l'ufficialità ma, secondo L'Equipe, sarà il tecnico italiano a prendere il posto di Laurent Blanc. Alla fine la scelta del club francese è ricaduta sull'ex terzino, che ha guidato il Frosinone alla promozione in Serie A nella scorsa stagione; Grosso, 45 anni, dovrebbe essere presente al Groupama Stadium per la partita di domenica contro il Le Havre.

In panchina ci sarà il trio formato da Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez e Sonny Anderson, che guiderà la squadra in questa transizione. L'eroe del Mondiale 2006, invece, dovrebbe cominciare a lavorare da lunedì. Era stato avvicinato anche Rino Gattuso, ex azzurro, ma al presidente è stato sconsigliato.