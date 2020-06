Gattuso sul rinnovo: "Contratti e soldi per me non contano, la società mi segue e mi stima"

Nel corso dell'intervista post-partita alla Rai hanno riscosso grandi consensi le dichiarazioni di Rino Gattuso sul rinnovo del contratto: "Lo sapete come sono fatto, io vivo con tranquillità e per fortuna non sono uno che pensa solo ai soldi. Amo lavorare con chi mi segue e mi stima e ho trovato una società che mi ha dato un'opportunità, di lavorare con giocatori molto forti e voglio continuare. 1, 2, 3 anni, io sono uno che sbrocca ed a quel punto posso pure andare a casa, per me i contratti non valgono nulla. Devo migliorare in questo".