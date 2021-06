Gattuso va via e la Fiorentina chiude il primo colpo: arriva un attaccante per 27mln

Nico Gonzalez è sempre più vicino alla Fiorentina. Dopo l'accelerata delle ultime ore, si è praticamente arrivati all'accordo definitivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è ormai fatta per il suo trasferimento dallo Stoccarda, per 23 milioni più 4 di bonus. Siamo allo scambio di documenti, proprio in queste ore. La prossima settimana, probabilmente martedì, secondo Sky De, il giocatore svolgerà le visite mediche direttamente in Argentina. Poi la firma sul contratto di cinque anni.