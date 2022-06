Gattuso vuole Mertens, ma spuntano anche club a Dubai, Qatar e Brasile

Tante società potrebbero avvicinarsi a Dries Mertens ora ad un passo dall'addio dal Napoli. Gattuso lo vorrebbe al Valencia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante società potrebbero avvicinarsi a Dries Mertens ora ad un passo dall'addio dal Napoli. Gattuso lo vorrebbe al Valencia, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ma la situazione economica del club non sembra delle più rosee, così come Sarri alla Lazio, ma la politica della società non collima con i desideri dell'allenatore. E ancora: ci sono proposte in Brasile (Botafogo), a Dubai e in Qatar.