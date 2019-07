Gazzetta - A Hysaj piace la Roma ma la valutazione del Napoli è troppo alta: la situazione

Il difensore centrale e l’attaccante sono la priorità per rinforzare la nuova Roma di Fonseca. Subito dopo il club giallorosso si metterà a lavoro per un esterno destro di difesa, soprattutto se Karsdorp verrà piazzato altrove. Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nome individuato è quello di Hysaj, ma la valutazione del Napoli (20 milioni) è considerata eccessiva. Hysaj però non vuole restare in azzurro e ha già fatto sapere di gradire un eventuale trasferimento in giallorosso.