Gazzetta - ADL aspetta Icardi fino a domani: dopo non ci sarebbero i tempi per la stesura del contratto

Mauro Icardi continua ad avere una sola idea per il futuro: restare all'Inter. Il Napoli ci ha provato e continuerà a farlo ma solo fino a domani. Il motivo lo spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il sogno rimane Mauro Icardi, non convocato da Antonio Conte per il posticipo odierno. Ma il tempo stringe, De Laurentiis – in vacanza a Capri – può attendere al massimo fino a domani, poi non ci saranno più i tempi tecnici per approntare un contratto che oltre ad essere molto oneroso è complesso nella sua stesura".