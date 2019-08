Gazzetta - ADL è ancora possibilista per l'affare Icardi: Llorente non ancora chiuso per una piccola speranza

Nella giornata di ieri, a pochi giorni dalla chiusura del mercato c’è stato il confronto definitivo tra Mauro Icardi e il presidente dell’Inter Zhang. Il numero uno nerazzurro ha confermato all’argentino che non avrà più spazio nell’Inter, ma lui ha ribadito che non intende muoversi da Milano. Ciò nonostante “c’è ancora la speranza di una cessione, in casa nerazzurra”, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La rosea aggiunga: “Se la via per lo scambio con Dybala resta assai complicata, c’è un De Laurentiis ancora possibilista sulla riuscita dell’operazione. Il Napoli ha di fatto bloccato Llorente, ha il piano B già pronto. Ma se non chiude per lo spagnolo, è perché in fondo coltiva ancora una piccola speranza che Icardi possa cambiare idea. I segnali di ieri, in verità, vanno nella direzione opposta. E il tempo stringe: venerdì è la dead line, passata la quale l’«io resto qui» di Mauro sarà davvero realtà”.