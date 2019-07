Gazzetta - ADL pronto a sferrare attacco per Icardi: dopo ferragosto può esserci la svolta

James Rodriguez ma non solo per l'attacco del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli sonda il terreno che può aprire lo spiraglio per arrivare a Mauro Icardi. Un approccio con l’agente Wanda Nara ci sarebbe già stato, con l’offerta di un ingaggio da oltre 7 milioni netti di euro. Ma il Napoli non intende farsi oggi avanti con l’Inter, per non scatenare aste al rialzo. Il centravanti argentino sembra voler aspettare la Juventus, ma fino a quando? Ecco che se si arriverà a un Ferragosto rovente, De Laurentiis si prepara a sferrare l’attacco che potrebbe rimettere un po’ più in equilibrio i valori del campionato. E da questo punto di vista potrebbe avere un ottimo alleato nell’Inter che non vorrebbe cedere l’attaccante alla squadra bianconera.