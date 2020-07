Gazzetta - Allan verso l'addio: ha perso il posto e due acquisti hanno reso probabile la cessione

Non è più titolarissimo come accadeva fino a qualche mese fa, ora gioca poco e per questo a fine stagione potrebbe salutare. L'addio, per Allan, si avvicina sempre più, lui che lo scorso gennaio fu ad un passo dal Psg ora può andare ovunque, vedremo dove lo condurrà il mercato. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricordando che ormai le gerarchie sono cambiate e indietro non si torna, in più gli acquisti a gennaio di Demme e Lobotka hanno reso ancor più probabile la sua cessione. Ora a centrocampo i titolari sono Zielinski e Fabian Ruiz.