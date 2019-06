Gazzetta - Almendra, il Napoli vuole chiudere: parole del ds Boca una strategia, i dettagli

Il Napoli vuole chiudere con il Boca Juniors per Augustin Almendra, centrocampista classe 2000. Ecco quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il diesse argentino, Nicolas Burdisso, ha dichiarato che in società non sono arrivate offerte per il giovane mediano. Una strategia, la sua, per invogliare i club interessati a provare l’affondo. Ma il Napoli è già sul pezzo dallo scorso mese di gennaio, gli intermediari di Giuntoli hanno già raggiunto l’accordo con il procuratore del giocatore, Adrian Rouco, al quale andrebbero 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. L’ostacolo sono gli oltre 40 milioni che chiede il Boca, mentre il Napoli s’è fermato ai 30 della clausola".