Gazzetta - Amrabat, l'Inter spinge il giocatore a decidere il futuro a giugno

Sofyan Amrabat potrebbe non decidere in questa fase il proprio futuro. Sembrava che nulla potesse ostacolare il trasferimento in azzurro - a gennaio ma in prospettiva di giugno - ed invece l'affare potrebbe slittare all'estate. Secondo la Gazzetta dello Sport, c'è già l'intesa col Verona per 15mln di euro, ma nelle ultime ore nella questione si è inserita pure l’Inter che è fortemente interessata al giovane centrocampista, una delle rivelazioni di questa serie A, che ora sembra propenso ad aspettare giugno.

ASSE COL VERONA - Non solo Amrabat. Il Napoli ha offerto la stessa cifra, 15 milioni di euro, anche per Rrahmani, difensore inamovibile con Juric e nazionale kosovaro. L'affare viaggia spedito in questo caso, ma le due operazioni, in ogni modo, non sono legate tra loro.