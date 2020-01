Gazzetta - Amrabat vuole la clausola, non c'è ancora intesa con Giuntoli: Verona teme salti l'affare

La strada verso Sofyan Amrabat comincia a diventare più difficoltosa del previsto per il Napoli. Niccolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha riportato le ultime proprio sulla trattativa per portare il calciatore marocchino in azzurro: "Fumata grigia stasera a Milano tra gli agenti di Sofyan Amrabat e Giuntoli. Non c'è accordo sulla durata contrattuale tra il calciatore (spinge per inserimento di una clausola rescissoria da €40M) e il #Napoli. Irrigidimento. Verona in tensione: rischia di perdere €15+1bonus".

