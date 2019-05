Gazzetta: "Ancelotti vuole Lozano, Giuntoli ci prova: sarebbe un capolavoro"

Carlo Ancelotti vuole a tutti i costi Hirving Lozano. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione relativamente all’attaccante 23enne del Psv. Il quotidiano spiega come la trattativa è molto difficile per la punta messicana. Sulla rosea oggi in edicola si legge a proposito: “L’allenatore lo vuole e Giuntoli sta facendo di tutto per concludere l’operazione: considerate le difficoltà sarebbe un altro suo piccolo capolavoro. Intanto, il diesse lavora anche per l’acquisto di Rodrigo De Paul”.