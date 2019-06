Gazzetta - Ancelotti vuole Lozano: il PSV chiede 40mln, ADL studia la formula

Non solo James Rodriguez, per il suo attacco il Napoli segue anche la pista che porta ad Hirving Lozano, forse il preferito di Carlo Ancelotti. Le ultime arrivano dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La prossima settimana potrebbe dare qualche nuova indicazione anche sulla questione Lozano: Ancelotti lo vuole e De Laurentiis sta studiando la formula di pagamento più conveniente per accontentarlo. La richiesta è di 40 milioni di euro".