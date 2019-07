Gazzetta - Anche il Napoli osserva Pulgar: il cileno ha chiesto di lasciare il Bologna

Inizia la corsa a Erick Pulgar. Il centrocampista cileno è uscito allo scoperto chiedendo di lasciare Bologna. Clausola rescissoria di 12 milioni, che sale a 15 per le prime 25 squadre del raniking mondiale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è soprattutto dall'estero che si stanno muovendo con maggior convinzione: Siviglia, West Ham e Arsenal ci stanno pensando. Inter, Milan e Napoli osservano, il Bologna spera di poter adeguare la clausola e aspetta il rientro del giocatore, ora in vacanza in Cile dopo le fatiche della Copa América.