Gazzetta - Anche la Roma sogna Mertens: è il primo nome fatto da Fonseca

La Roma ha tanti obiettivi di mercato in vista della prossima stagione, visto che in molti potrebbero andare via. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, il vero sogno di Paulo Fonseca si chiama Dries Mertens. Una suggestione che per ora resta tale, poco più, ma la Rosea spiega che il primo nome fatto dall'allenatore giallorosso è proprio quello dell'attaccante del Napoli.