Gazzetta annuncia: Gaetano va alla Cremonese, superate altre due squadre

La Cremonese ha chiuso per Gianluca Gaetano, centrocampista (2000) del Napoli che arriverà in prestito. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è stata superata la concorrenza di Crotone e Frosinone. L'ex talento della Primavera azzurra - che in questa stagione ha giocato appena 20' in Champions contro il Genk - aveva voglia di ricominciare per ritrovare minutaggio e a quanto pare a spuntarla è stata la squadra di Rastelli in lotta per salvarsi in Serie B.