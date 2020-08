Gazzetta - Arsenal ed Everton tentano Gabriel: bisogna fare in fretta per evitare beffa

Gabriel Magalhaes è il grande obiettivo di mercato del Napoli per la difesa. Un giocatore già bloccato ma sul quale è piombato anche l'Arsenal. Il difensore del Lille ha già trovato l’accordo col Napoli, ma in queste ore Arsenal e Everton lo stanno tentando, offrendogli un contratto più vantaggioso, dopo aver pareggiato l’offerta di De Laurentiis. C’è la necessità di stringere i tempi e, dunque, vendere per fare cassa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.