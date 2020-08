Gazzetta - Arsenal su Gabriel, ma lui aspetta il Napoli: spunta l'ultimatum del brasiliano

Gabriel è stato bloccato dal Napoli, ma l'Arsenal è in pressing per il brasiliano. Offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte dei Gunners. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il presidente del club francese ci sta pensando su, anche se i due dirigenti hanno chiuso la trattativa con una stretta di mano, tra gentiluomini. Da Londra, danno l’acquisto già per concluso. Dalla Francia, invece, arriva la conferma che Gabriel vuole aspettare il Napoli, ma lo farà per una settimana al massimo.