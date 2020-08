Gazzetta - Assalto a Boga: ADL pensa a nuova offerta per convincere il Sassuolo

Il Napoli fa sul serio per Jeremie Boga del Sassuolo: assalto all'esterno dei neroverdi che tanto piace al club azzurro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che servono 40 milioni per il calciatore, ma il Napoli vuole riprovarci con una nuova offerta: 30 milioni più bonus legati al rendimento del calciatore. Boga, classe '97, ha stupito tutti in questo campionato, segnando oltre dieci reti e seminando il panico sulla sinistra nella squadra di De Zerbi.