Gazzetta - Avanti tutta con Gattuso: pronto rinnovo fino al 2022 e ADL conferma

Avanti tutta con Rino Gattuso. Non ha dubbi De Laurentiis, l'ha fatto capire anche ieri intervenuto in conferenza stampa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i programmi sono già stilati con l’allenatore ex Milan, cui presto - senza fretta - sarà proposto un prolungamento di contratto al 2022. Un rinnovo di contratto meritato dopo il suo lavoro svolto in questi mesi a Napoli.