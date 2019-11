Gazzetta - Balla 1mln tra Ibra e il Milan: sullo sfondo il Napoli che ora ha altri problemi

Sono ore decisive per il futuro di Zlatan Ibrahimovic. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che balla un milione tra la richiesta dello svedese (3) e l'offerta del Milan (2) per i primi sei mesi da gennaio a giugno. Ma il quotidiano sottolinea che sullo sfondo ci sono altre squadre come il Bologna e molto più marginalmente il Napoli, che di questi tempi deve risolvere problemi di portata decisamente maggiore. Pista non percorribile il Tottenham.