Gazzetta - Bernardeschi cambia agente e può lasciare la Juve: alla finestra il Napoli

Federico Bernardeschi può andar via dopo tre anni di Juventus. Intanto sta per cambiare agente, da Bozzo a Pastorello e Branchini, poi si vedrà che accadrà sul mercato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda che resiste l'interesse del Napoli nell'ambito dello scambio con Milik, una soluzione da prendere in considerazione. Oppure c'è sempre l'ipotesi Milan, per Bernardeschi, che ha tutto il tempo per decidere ma anche un ingaggio da 4 milioni a stagione che potrebbe limitare molte operazioni.