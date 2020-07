Gazzetta - Bernardeschi nell'affare-Milik. Ma solo se ADL abbassa le pretese

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo che possa raccogliere l'eredità di José Maria Callejon e uno dei profili che più stuzzicano il palato è quello di Federico Bernardeschi della Juventus. Dell'ex Fiorentina si potrebbe parlare nell'ambito dell'affare-Milik, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis, in ogni modo, piace molto Bernardeschi. E non solo a lui, perché anche Gattuso lo vorrebbe alle proprie dipendenze. Il problema sta nella valutazione di Arek Milik, l’attaccante che la Juventus sarebbe pronta a ingaggiare se il Napoli dovesse abbassare le pretese: 50 milioni di euro è la cifra richiesta da De Laurentiis per liberare il polacco. E a queste cifre il club bianconero non vuole nemmeno trattare".