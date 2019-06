Gazzetta - Bozza d'accordo con Veretout: il Napoli ora può trattare con la Fiorentina

Si attende che finisca l'entusiasmo che investito Firenze per la nuova proprietà Commisso, poi il Napoli proverà a chiudere per Jordan Veretout. E' questo che s'evince da quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulle varie trattative che il direttore sportivo Giuntoli sta portando avanti e tra questa c'è anche quella per il centrocampista della Fiorentina:

"In stand-by anche l’affare Veretout, nel senso che il mediano francese ha già dato la sua disponibilità e c’è pure un accordo a grandi linee sull’ingaggio, ma bisognerà attendere i tempi della Fiorentina e capire chi saranno i nuovi interlocutori, ovvero i dirigenti che sceglierà il nuovo patron Rocco Commisso".