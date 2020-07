Gazzetta - Brutte notizie per il Napoli: la salvezza del Werder rallenta la trattativa per Rashica

Milot Rashica è uno degli esterni che piace al Napoli per sostituire Callejon. Della sua situazione parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "L’incredibile salvezza del Werner Brema ha portato in dote una brutta notizia per Milot Rashica. In caso di retrocessione il centrocampista offensivo kosovaro (e con passaporto albanese) vantava una clausola da 15 milioni di euro. Invece ora chi vuole acquistarlo deve versarne venti alla società alla quale è legato fino al 2022. Questo rincaro pare abbia rallentato i lavori del Napoli che da mesi aveva messo gli occhi su di lui".