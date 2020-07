Gazzetta - C'è l'ok di Osimhen, pronta offerta super al Lille: rientra anche Gabriel

Convinto il ragazzo, affascinato da Napoli, il Napoli per concludere l'affare Victor Osimhen dovrà trattare col Lille per raggiungere un accordo economico. Due ipotesi, scrive La Gazzetta dello Sport, per il buon esito dell'operazione: 85 milioni di euro, inserendo nell'affare anche il difensore Gabriel, oppure solo 60 per l'attaccante nigeriano. Sono giorni decisivi per il futuro dell'attacco azzurro e per l'erede di Milik, che andrà molto probabilmente via.