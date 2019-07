Gazzetta - C'è un vuoto a centrocampo: tre i profili monitorati per il nuovo colpo

C’è un vuoto a centrocampo nella rosa azzurra. Quello anche numerico, oltre che tecnico, lasciato dalle partenze in tempi diversi di Marek Hamsik e Amadou Diawara. Il Napoli per colmarlo sta valutando varie soluzioni. Al momento tre appaiono più accreditate rispetto ad altre: il francese Jordan Veretout della Fiorentina, il macedone Elif Elmas del Fenerbahce e il cileno Erick Pulgar del Bologna. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che aggiunge: "Al momento quella di Veretout appare una situazione congelata, perché con l’interessamento di Milan e Roma il Napoli non intende partecipare a un’asta. Su Elmas e Pulgar, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà dribblare in entrambi i casi il Siviglia, che pare attivo su entrambi i fronti. E se per Veretout la richiesta della Fiorentina è di 25 milioni di euro, gli altri due hanno un valore simile".