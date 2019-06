Gazzetta - Cagliari possibilità per Marko Rog: sardi in pressing sul Napoli

Pressing del Cagliari per Marko Rog. Il calciatore croato, ceduto a gennaio al Siviglia, ha trovato pochissimo spazio in terra spagnola e ora cerca un’occasione per rilanciarsi. L’affare potrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto e il Napoli potrebbe dare una mano al Cagliari nel pagare inizialmente l’ingaggio del calciatore, il cui acquisto sarebbe finanziato dalla cessione di Niccolò Barella.