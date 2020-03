Gazzetta - Callejon, poche chance di rinnovo: vuole tornare in Spagna

Mertens rinnova e resta, Callejon è destinato ad andare via. Questo lo scenario proposto da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano fa sapere che il presidente incontrerà l’attaccante spagnolo più in là, magari dopo aver risolto i casi più complicati, ma le possibilità che il giocatore possa restare sono davvero poche dato che la sua intenzione è quella di ritornarsene a giocare nella Liga.