Gazzetta - Cessione di Koulibaly probabile: tanti club interessati, ADL non eviterà le trattative

Probabilmente a fine anno Kalidou Koulibaly lascerà Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Perché, spiega il quotidiano, nonostante un’annata da dimenticare anche per il rendimento, Kalidou ha dimostrato nelle due sfide con il Liverpool quale sia il suo reale valore e dalla Premier - Manchester United ed Everton -, così come dalla Francia, il Psg, diversi grandi club vogliono ingaggiare il difensore. E stavolta probabilmente De Laurentiis non eviterà la trattativa, che comunque dovrà viaggiare su cifre elevatissime, visto che parliamo di un giocatore con ingaggio da 6 milioni di euro netti.