Gazzetta - Clamoroso Milan: salta Andrè Silva al Monaco, rischia di complicarsi l'acquisto di Correa

Colpo di scena per il Milan: è appena saltato l'accordo col Monaco per la cessione di André Silva. Lo riferisce sui social il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa. La società rossonera non molla per Correa ma è chiaro che senza i soldi della cessione del portoghese l'affare con l'Atletico Madrid si complica. E questa potrebbe essere una notizia positiva per il Napoli in chiave James Rodriguez. Ecco il post di Laudisa:

