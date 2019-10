Gazzetta - Concorrenza brasiliana per Ibra: lo svedese piace anche al Flamengo

Nuova concorrente per Zlatan Ibrahimovic. Sul bomber svedese che sta per liberarsi a zero dai Los Angeles Galaxy c'è da registrare anche l'interesse del Flamengo, club brasiliano. In Italia, oltre al Napoli, piace al Bologna. Lo riporta il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira. Ecco il post:

C’è anche il #Flamengo tra i club interessati a Zlatan #Ibrahimovic. Lo svedese è in scadenza con i #LAGalaxy il 31 dicembre e le richieste non mancano. In Italia ci sono #Napoli e #Bologna sempre vigili. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2019