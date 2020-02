Gazzetta controcorrente: "Mertens spinge per l'Inter, telefonata all'amico Lukaku"

Dries Mertens e un possibile futuro insieme al suo connazionale Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore in scadenza di contratto con il Napoli sta provando a spingere per vestire i colori nerazzurri proprio attraverso il centravanti arrivato in estate dal Manchester United. Per il momento da viale della Liberazione non è arrivata l'apertura, ma il discorso non è certo chiuso.