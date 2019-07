Gazzetta - Corsa a tre per Veretout: Napoli prima scelta, un azzurro nell'affare. Ma la Roma è avanti

"Tutti pazzi per Veretout: Napoli (prima scelta del ragazzo) gli offre 2,4 mln a stagione e vuole inserire Rog nell’affare con la Fiorentina. La Roma spinge e ha messo sul piatto 3 mln netti all’anno, intanto il Milan non molla e ha incontrato Pradè e Barone al Four Season". Scrive così su Twitter Nicolò Schira, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, che analizza nel dettaglio la situazione legata al futuro di Jordan Veretout, obiettivo del Napoli, in uscita dalla Fiorentina:



"Fiorentina ha manifestato interesse per Patrick Cutrone, ma il Milan in caso di cessione vuole solo soldi (almeno 25 milioni). Biglia non una prima scelta per la Viola che come regista esperto aspetta sempre De Rossi. L’offerta del Milan a Jordan Veretout è un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Tra le contropartite proposte dal Milan alla Fiorentina c'è gradimento per Laxalt, visto che Biraghi è in uscita. Roma e #apoli comunque non mollano la presa e da qui a venerdì parleranno a loro volta con la Fiorentina per il centrocampista francese".