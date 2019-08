Gazzetta - Countdown Lozano: nessun problema sui diritti d'immagine, si attende il tweet di ADL

"L’attesa cresce, si aspetta che il tweet di Aurelio De Laurentiis che ufficializzi l’acquisto di Hirving Lozano. Intanto, il calciatore è stato tenuto fuori per il preliminare di Europa League: Il tecnico del Psv ha spiegato che nelle prossime ore cambieranno le cose, facendo intendere che l’attaccante messicano e prossimo a raggiungere Napoli, la sua prossima destinazione". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla di un countdown ormai partito per vedere l'ex Pachuca con la maglia azzurra. Il quotidiano spiega come non ci sia più nessun problema tra le parti:

"Si attende, dunque, con fiducia, nessuno immagina uno scenario diverso da quello prospettato dopo l’incontro che c’è stato tra il presidente, Giuntoli e Mino Raiola che è servito a definire la parte più importante della trattativa, ovvero lo stipendio che percepirà il giocatore e la modalità di pagamento per soddisfare la richiesta di 42 milioni avanzata dal Psv. In piedi resta ancora il discorso legato ai diritti d’immagini. Le parti fanno sapere che non ci sono problemi, che l’accordo dovrebbe essere imminente: il giocatore sarà a Napoli per sottoporsi alle rituali visite mediche".