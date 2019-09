Gazzetta - De Paul piaceva al Napoli: tante proposte ma alla fine è rimasto a Udine

Il mercato è imprevedibile: quando un giocatore sembra pronto all'addio capita di restare nel club di sempre. Lo stesso è successo a Rodriguo De Paul. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che, oltre all'Inter, il talento argentino dell'Udinese piaceva anche al Napoli - e non solo - ma alla fine è rimasto in Friuli. Vedremo in futuro quale big riuscirà ad acquistarlo.