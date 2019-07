Gazzetta - De Paul se salta James: l'Udinese fissa il prezzo ma c'è anche il Milan

L'elenco del Napoli è lungo, sono tante le alternative a James Rodriguez qualora l'alternativa dovesse saltare. Tra queste spunta anche Rodrigo De Paul dell'Udinese. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’argentino è sul piede di partenza, ma l’Udinese non intende cederlo per meno di 35 milioni. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Milan, ma l’argentino potrebbe essere una soluzione proprio per la società azzurra nel caso saltasse l’approdo nel club partenopeo del talento colombiano del Real Madrid.