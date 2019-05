Gazzetta - Di Lorenzo, il retroscena: c'è stato un blitz dell'Inter per strapparlo al Napoli

Niccolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi anche sul mercato in casa Napoli: “Di Lorenzo è stato il miglior terzino destro della serie A quest’anno e il Napoli ha fatto un ottimo acquisto. E’ un ragazzo sottovalutato, ma è già seguito da Mancini in chiave Nazionale e questo la dice lunga sul valore di Di Lorenzo. E poi, in tante squadre lo cercavano e a meno di 10 milioni, il Napoli ha fatto un grande affare. Mi ha raccontato che sui social gli sono arrivati tantissimi messaggi dai napoletani quindi già percepisce il calore della piazza. Di Lorenzo è affamato, non sente la pressione, ha voglia di arrivare e non credo possa accusare il passaggio dall’Empoli al Napoli. Ausilio ha provato un blitz per strapparlo al Napoli, ma il ragazzo e il suo entourage sono stati onesti.

De Paul piaceva tanto a Spalletti, con l’arrivo di Conte ed il 3-5-2 però, l’Inter ha altre priorità e questo fa il gioco del Napoli e delle altre pretendenti”.